Павел Кулижников: "Те, кто думают, что киберспорт - это легко, просто не соображают, о чем говорят"

Пятикратный чемпион мира и один из главных претендентов на золото Олимпиады в Пхенчхане Павел Кулижников​ в интервью "СЭ" заявил, что готов сыграть с профессиональными киберспортсменами в Dota 2. По его мнению, быть киберспортсменом очень непросто, так как приходится очень много тренироваться.

– Киберспорт – это спорт?

– Конечно. Я еще лет девять назад, когда сам играл, пришел к этому. О чем говорить, если в Dota2 призовой фонд 24 миллиона долларов?

Играть целыми днями – это непросто. Я сам неплохо играю и, сравнивая свой уровень с профессионалами, вижу, насколько они круты. Как и обычном спорте, одни тренировки тут тебе ничего не гарантируют. В киберспорте, кстати, тоже есть тренеры. Но этого мало, нужен талант. Плюс мозги и пальцы. У некоторых пальцы реально золотые. И те, кто думают, что все это легко, просто не соображают, о чем говорят.

– Кто в сборной способен зарубиться с геймерами?

– Я могу с кем угодно. Раньше у нас была команда из трех человек, и мы сидели сутками напролет. В одной игре на серверах было тысяч по 60, а мы попадали в призы. Даже деньги какие-то выигрывали. Лет в 15-17 я был очень даже рукастый. (Владимир ИВАНОВ)

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