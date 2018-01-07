Павел Кулижников: "Ставлю за чемпионат Европы четверку"

Российский конькобежец Павел Кулижников остался доволен своим выступлением на чемпионате Европы. Спортсмен взял бронзу на 500-метровке, а также победил на 1000 м и в составе сборной России в командном спринте.

- Ставлю себе за чемпионат Европы четверку, хорошую, потому что все-таки была бронза на "пятисотке" и две золотых медали, - цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. - Если серьезно, все нормально, я в боевом настроении. Пока мне неясно по эмоциям после командного спринта, непривычно.

Есть проблема с траекторией малого поворота, будем работать. Сейчас после чемпионата Европы, думаю, у нас будет день отдыха, и дальше продолжим подготовку.