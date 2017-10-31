Павел Кулижников: "Смеялся над соперниками, которые выходили из раздевалки при виде русских спортсменов"

Пятикратный чемпион мира и один из главных претендентов на золото Олимпиады в Пхенчхане Павел Кулижников​ в интервью "СЭ" заявил о том, что его не задевало, когда иностранные соперники покидали раздевалку при виде россиян. По словам конькобежца, его смешили подобные ситуации.

Напомним, что Кулижников входил в число российских спортсменов, отстраненных ВАДА от соревнований за употребление мельдония. Впоследствии он был оправдан.

– В начале прошлого сезона некоторые соперники при виде русских спортсменов демонстративно выходили из раздевалок. Это тоже сказывалось?

– Я над ними смеялся. Пацаны рассказывали, что как раз те, кто тогда выходил, сейчас подходят, здороваются, спрашивают как дела. Ё-моё, такое двуличие! Да смешно же на это смотреть. Просто стыд! У нас, русских, наверное, характер такой. Пацаны тоже говорят, как их прикалывают такие ситуации. Что тут может задеть? Наоборот получаем фан.

– Неприятный вопрос, но не могу его не задать. В прошлом году в голландской прессе появлялись новости, будто в Нагано вас с Русланом Мурашовым в пьяном виде задерживала полиция. Что было на самом деле?

– Все было банально. Да, выпили. Оправдываться не буду. Идем домой. Нас останавливают сотрудники. У нас с Русланом с собой были паспорта, показали. Нам говорят: "Вы можете идти". А у других документов не было. Уйти, оставив друзей разбираться самим, мы не могли, правильно?

– Друзья – это партнеры по команде?

– Да, но фамилии называть не буду. Так вот, мы позвонили менеджеру, спросили, что делать в этой ситуации. Она прислала нам представителя Международного союза конькобежцев (ISU), который знал язык. Мы подождали. А потом узнаем в новостях, будто нас задержала полиция… Откуда вообще такое берется? Мы же ничего не били, ни с кем не дрались, вообще никого не трогали. Какая еще полиция? (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Павла Кулижникова