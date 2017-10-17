Павел Кулижников: "После отстранения за мельдоний ничего не хотелось, но потом понял, что меня просто так не смогут сломать"

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях конькобежец Павел Кулижников отметил, что ему не хотелось выступать после отстранения за употребление мельдония. Он также добавил, что позже понял, что нельзя все бросить и перенастроился.

Напомним, что 23-летний Кулижников был оправдан после разбирательств в деле о попадании в организм запрещенного вещества. В предолимпийском сезоне он не выступил на ключевых стартах, в том числе из-за того, что не в полной мере восстановился после травмы.

– Пять месяцев я вообще ничего не делал. Включился в работу в последние два месяца и сейчас уже все... Настрой совсем другой, – приводит "Р-Спорт" слова Кулижникова. – Это уже все осталось позади, хотя в прошлом сезоне морально было непросто со всеми этими разговорами вокруг допинга. Было такое настроение, знаете, что уже ничего не хотелось. Я понял, что может случиться так, что тебя могут ни за что отстранить, лишить чего-то, отнять выигранные титулы.

Я постепенно к этому пришел. Пришло осознание того, что нельзя все так бросать, что меня просто так сломать не смогут. Тренеры поддерживали, близкие, родители со мной разговаривали. Перезагрузка произошла, и теперь такая ситуация для меня – новый стимул. Перед собой я чист, не ем даже витаминки.