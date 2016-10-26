Павел Кулижников: "Почему не стал подавать иск на ВАДА? Не хочется подставлять федерацию"

Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников в интервью "СЭ" рассказал, почему не стал подавать иск на ВАДА после "мельдониевого скандала". По словам 22-летнего конькобежца, тогда он мог бы подставить весь Союз конькобежцев России.

– Почему вы не стали подавать иск на ВАДА из-за истории с мельдонием? Налицо моральный ущерб. Вас не допустили до финала Кубка мира, из-за чего вы остались без Большого хрустального глобуса. Это, помимо прочего, серьезные призовые.

– Вот если бы я уже был ближе к закату карьеры, наверное, пошел бы до конца. А так лишний раз не хочется ни с кем ссориться. И уж тем более – подставлять нашу федерацию. Ведь понятно, что мой иск выльется в скандал. Начнется война не только со мной, но и со всем СКР. Ко всем россиянам будет повышенное внимание, станут давить. Поэтому мое отстаивание правды может обернуться против всех нас. (Владимир ИВАНОВ)