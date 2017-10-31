Павел Кулижников: "Обижаться точно не собираюсь. Не пацанское это дело"

Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников в интервью "СЭ" отметил, что не собирается обижаться на тех, кто критиковал его во время скандала с мельдонием. По его словам, предавший предаст и второй раз.

– Знаю, что некоторые из тех, кто критиковал вас во время скандала с мельдонием, в это межсезонье подходили и извинялись. Для вас это что-то значит?

– Понимаю, что не каждый пойдет на признание своих ошибок. За это можно уважать человека. Но я все равно смотрю на этих людей, как на предателей. Зачем вообще было что-то говорить, не зная ситуации? Лучше молчать. Поэтому особого смысла в извинениях не вижу. Предавший предаст и второй раз.

– Что они вам говорили?

– Что осознали свои ошибки и их просто так настраивали. Извинялись. Сказали, что посмотрели на ситуацию нейтрально и поняли, что все разыграно политически.

– Если кто-то из них позовет вас посидеть вечерком, поесть пиццы, согласитесь?

– Смотря кто. Вообще я ни на кого зла не держу. И обижаться точно не собираюсь. Не пацанское это дело. Было и было. (Владимир ИВАНОВ)