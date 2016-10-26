Павел Кулижников: "Как ни крути, свой след в спорте я уже оставил"

Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников в интервью "СЭ" подчеркнул, что во время "мельдониевого скандала" начал задумываться о том, чем можно заниматься помимо конькобежного спорта. По словам российского спортсмена, его первой реакцией на происходящее было желание подать в суд.

– Какой отпечаток на вас отложила вся эта история с мельдонием? На горизонте маячили самые пугающие перспективы, вплоть до завершения карьеры.

– Если честно, я уже подумывал, чем можно заняться еще. Например, пойти куда-то учиться. Хотелось верить в справедливость. Но в какой-то момент засела мысль, что меня никогда прежде не наказывали ни за что, но когда-то должно произойти и такое. Однако потом, к счастью, разобрались.

Первая реакция? Хотелось подать в суд. Такая злость была. Как же можно было так ошибиться? Столько людей пострадало просто так! Но у меня соответствующего образования нет, знакомых адвокатов тоже. А потом понял, что своей правдой могу подставить всю федерацию. Решил, что лучше сосредоточится на любимом деле. Пока они опять что-нибудь не придумали (смеется). Теперь остерегаемся вообще всего. Пьем чистую воду. Даже с соками не мешаем! Но если меня все-таки "закроют", отнесусь уже спокойнее.

– Когда переживаешь самое страшное, уже не так этого боишься.

– Именно. Этот шок прошел. Хотите, отыщите еще какие остатки мельдония и блокируйте меня. Мне уже все равно. Помашу рукой. Как ни крути, свой след в спорте я оставил. И рекорды с медалями чемпионатов мира у меня уже не отнимут. (Владимир ИВАНОВ)