Павел Кулижников: "Думаю, с моим допуском на Олимпиаду все нормально будет"

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников рассчитывает добиться допуска на Олимпиаду. Спортсмен ранее имел дисквалификацию, что может помешать ему выступить на Играх в Пхенчхане.
– Пока у меня нет слов, будем ждать решений и посмотрим, что будет. Так наглеть, как они наглеют, уже нельзя, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Меня дисквалифицировали, когда мне было семнадцать, я дисквалификацию отбыл. Ни в какой системе (с манипуляциями допинг-проб) я не состоял, меня в те года не было. Думаю, все нормально будет.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20171226/1130580080.html
miker65
Рамирес, я ничего не передергиваю, я знаю, почему наказали только одну Шарапову, а остальных оправдали. Именно это я и писал. А почему наши спортивные власти немподают в CAS на Ваду, за то, что полный аналог нашего мельдония - карнитин немх запрещен?
17:44
ramires92
Карнитин-американский аналог мельдония,жрать можно и без ограничения до сих пор. Ну это так,маленький штришок,по поводу двойных стандартов и политической подоплеки ВАДА,МОК
17:21
ramires92
GiantTemo, прекрасно,что мельдоний позволяет улучшать результаты.Это разве плохо? Он вредит здоровью?Если он так необходим и не вредит здоровью,пусть все кушают.В чем проблема-то? Зато легализация мельдония поперек горла встанет англосаксонской фарме,его англосаксонский аналог до сих пор разрешен,кстати. Микер65,Кулижникова и всех прочих по мельдонию оправдали полностью,потому что им удалось доказать,что они его кушали до 2016 года,когда этот препарат был разрешен и в пробах были лишь следы мельдония.Кроме Шараповой,которая сама созналась в употреблении мельдония уже в 2016 году. Не надо передергивать...разрешенная фармакология очень широко применяется в спорте,включая американский аналог мельдония,который очень дорог и до сих пор разрешен.
17:04
Don
miker65, старый алкаш ты опять здесь?) Никак не успокоишься?) Иди таблеточки успокоительные прими и другу своему GiantTemo скажи, чтобы не позорился, уже весь портал СЭ смешите своим бредом)
16:53
miker65
За стимулятор мелтил-языксломаешьчего-то-там Килижников отмотал срок - два года. На пользу не пошло. Стал мельдонийижрать. Опять попался. Но вторую дискву сняли ввиду небольшой дозы мельдония в моче. Была бы как у Шараповой, пожизненный бан словил бы.
15:58
GiantTemo
ramires92 _________ Мельдоний, при употреблении здоровым спортсменом, позволяет улучшать результаты, так как дает возможность больше тренироватся. Если бы не это, никто его бы не принимал. Россия превратилась в посмещище для всего мира своей страусиной позицией.
15:58
miker65
capitan76, Кулижников во второй раз на мельдонии попался. В первый раз он попался на стимуляторе.
15:52
ramires92
Микер65, Специально для тебя, мельдоний-это препарат,для ПРОФИЛАКТИКИ сердечно-сосудистых заболеваний,его можно, по назначению доктора, применять абсолютно всем людям старше 40,никаких особых противопоказаний и вреда здоровью этот препарат нанести не может.Да,мельдоний включен в список запрещенных препаратов для спортсменов,контролируемых ВАДА, с 2016 года,но блин внесение изменений в этот список не выдерживает никакой критики,по сути,составление этого списка-это лоббирование интересов западной фармы и англосаксонских спортсменов со стороны спец.комиссии ВАДА.В этом списке полно лекарств и БАДов вполне безобидных,но их применяют очень много профессиональных спортсменов и ВАДА считает,что такие препараты способствуют улучшению спортивных результатов.Мельдоний нельзя сравнивать по побочному воздействию на организм человека ни с анаболиками,ни с кортикостероидами,ни с ЭПО,ни с сильнейшими психотропными препаратами,вовсю применяемыми спортсменами-профи,в том числе и западными,в том числе и по системе ТИ,по сути являющейся индульгенцией для легального приема допинга.
15:02
ЛокоМотив
не понял,допустят или опустят?
14:22
capitan76
miker65, может хватить тупить? Реально задолбали уже с мельдонием. Это такой же допинг, как "буратино" - алкоголь. Не путать с Дюшесом, который пьёт чепушило родченков.
13:44
Don
miker65, иди проспись старый алкаш, и делом займись, а не обсуждай то, в чём ни хрена не разбираешься)
13:44
miker65
Вряд ли тебя допустят. Не хрен было допинг жрать в 17 лет. И мельдоний тоже.
13:32