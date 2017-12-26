Павел Кулижников: "Думаю, с моим допуском на Олимпиаду все нормально будет"

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников рассчитывает добиться допуска на Олимпиаду. Спортсмен ранее имел дисквалификацию, что может помешать ему выступить на Играх в Пхенчхане.

– Пока у меня нет слов, будем ждать решений и посмотрим, что будет. Так наглеть, как они наглеют, уже нельзя, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Меня дисквалифицировали, когда мне было семнадцать, я дисквалификацию отбыл. Ни в какой системе (с манипуляциями допинг-проб) я не состоял, меня в те года не было. Думаю, все нормально будет.