Павел Кулижников: "Без Кравцова конькобежный спорт в России не сдвинулся бы с мертвой точки"

Пятикратный чемпион мира, рекордсмен в беге на 500 м Павел Кулижников поддержал переизбрание Алексея Кравцова на должность президента Федерации конькобежного спорта России. Отчетно-выборная конференция организации состоялась в пятницу. Кравцов возглавляет ее с 2009 года.

- Мы всей командой очень рады, что так произошло, знаем, над чем работать дальше, - цитирует ТАСС Кулижникова. - Это хороший президент, он нам всегда помогал. Если бы был какой другой президент, мы бы не сдвинулись с мертвой точки, так как остальные не знают полной картины.