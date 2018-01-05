Павел Колобков: "Российские конькобежцы успешно стартовали на домашнем чемпионате Европы"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что российские конькобежцы удачно стартовали на чемпионате Европы на отдельных дистанциях в Коломне. Он также поздравил Дениса Юскова с победой на дистанции 1500 метров.

Напомним, что всего россияне в первый день турнира взяли четыре медали. Помимо Юскова, серебро взяли Ангелина Голикова (500 м) и Екатерина Шихова (1500 м), а Павел Кулижников стал бронзовым призером на дистанции 500 м.

– Без сомнений, для российских конькобежцев первый день домашнего чемпионата Европы стал успешным. В каждой из четырех дисциплин – по награде, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Поздравляю Дениса Юскова с заслуженным золотом на дистанции 1500 м. Очень близкие результаты на дистанции 500 м среди мужчин показала первая тройка, в которой Павел Кулижников стал бронзовым призером.

Прекрасно выступили наши серебряные медалистки Ангелина Голикова и Екатерина Шихова. Очень рад за ребят и желаю им новых спортивных успехов.