Павел Колобков: "Россияне показали высокий уровень подготовки на чемпионате Европы"

Министр спорта РФ Павел Колобков остался доволен выступлением россиян на чемпионате Европы в Коломне и организацией всего турнира. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Уступили россияне только Голландии (6-4-4).

- Могу уверенно заявить, что первый чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях прошел успешно, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Он был отлично организован, что отметили представители Международного союза конькобежцев. И, конечно, наши ребята показали свой высокий уровень подготовки, выиграв пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых медали.