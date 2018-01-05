Оттерспер получил травму, попытавшись завязать шнурки

Голландец Хейн Оттерспер пропустит старт на дистанции 500 м на чемпионате Европы в Коломне из-за травмы спины. Повреждение он получил необычным образом, попытавшись завязать шнурки своих коньков.

– Вчера в конце тренировки я наклонился, чтобы завязать шнурки, и не смог разогнуться, – цитирует NOS Оттерспера. – Это же шнурки! О чем мы говорим? Я делаю это сотни раз за год. А тут что-то случилось. Сегодня мне уже намного лучше, чем вчера, но старт на 500 метров я пропущу. Посмотрим, выступлю ли на 1000 метров.