Открытый каток в Томакомае, на котором пройдет Кубок мира, замело снегом

Российский конькобежец Руслан Захаров рассказал о сложных погодных условиях во время тренировки в японском Томакомае. 23-25 ноября там на открытом катке пройдет этап Кубка мира.

- Мы как раз были той командой, у которой на тренировке шел снег. Те, кто тренировался после нас, уже были немного в других условиях, - приводит "Р-Спорт" слова Захарова. - Я в принципе буду первый раз бежать на открытом катке уже в сознательном возрасте. Лед мы опробовали, ощущения от него в принципе нормальные. Я думал, что может быть там будет как-то дискомфортно, что там будет что-то не то по кондициям льда, но все нормально.