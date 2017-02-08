Ольга Граф ощущает олимпийское настроение в Корее

Двукратный призер Олимпиады-2014 Ольга Граф отметила, что чувствует олимпийское настроение в корейском Канныне, где завтра стартует чемпионат мира по бегу на отдельных дистанциях. В этот же день в городе пройдут мероприятия, посвященные году до старта Игр-2018.

- На самом деле есть вот это настроение, его ощущение за год до Олимпийских игр, - цитирует "Р-Спорт" Граф. - Я вспоминаю, как это было за год до старта Игр в Сочи. Здесь тоже новый каток, все новое, запах краски, волонтеры. Это все навеяло воспоминания.

Мне в Канныне нравится. У нас хороший лед, по ощущениям - быстрый. Завтра проверим уже на соревнованиях. Питаемся хорошо, сколько я за эти дни съела суши, морепродуктов и остального... Поначалу боялась, вдруг живот заболит от непривычной пищи, но все хорошо. Волонтеры все улыбаются, люди приветливые. Так что у меня самые лучшие впечатления.