Ольга Граф: "Наверное, 2017 год - самый сложный для меня"

Двукратная призерка Олимпийских игр Ольга Граф отметила сложность этого года. Граф в понедельник стала четвертой на дистанции 3000 м на чемпионате России в Коломне. Ранее в составе сборной России она выступила на первых четырех этапах Кубка мира, где конькобежцы завоевывали квоты для участия в Олимпийских играх.

– Квота в командной гонке есть, но все же у нас индивидуальный вид спорта, важны личные дистанции, а у меня с этим в нынешнем сезоне все непросто складывается. Наверное, это самый сложный год для меня", – цитирует "Р-Спорт" Граф. – Намного лучше себя чувствую, чем это было до этапов Кубка мира. Мы после них еще поработали, так, душевно. Этот старт был нужен.

Тактикой довольна, лед был тяжеловатый, для всех тяжеловатый – возможно, это было связано с атмосферным давлением. Так что физически это был непростой забег, может, и акклиматизация сказалась, все-таки разница в десять часов по сравнению с Солт-Лейк-Сити, где проходил этап Кубка мира, и все по-разному перестраиваются.