23:42 | КОНЬКИ

Ольга Граф: "Чемпионат Европы заставляет отказаться от салатика на праздник"

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Россиянка Ольга Граф заявила, что январский чемпионат Европы в многоборье – лишний повод отказать себе на праздниках во вредной пище. Граф по итогам первого дня чемпионата Европы в классическом многоборье занимает четвертое место в общем зачете.

– Для нас этот старт нормальный, мы к нему привыкли, – цитирует "Р-Спорт" Граф. – Спринтерам же еще предстоит привыкнуть, подстроиться под эту программу. У чемпионата Европы в январе есть и свой плюс – не позволишь себе лишний раз в Новый год съесть салатик майонезный. Форму ведь нужно держать! Сейчас я себя чувствую намного лучше, чем на чемпионате России, психологически тоже. Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством.

В Голландии такие классные болельщики, что им хотелось выразить благодарность. Я тут узнала, что у них билет на один день стоит 75 евро, так это ведь нормальное такое состояние. Они ждут шоу, и я хочу выразить им свою благодарность. И тем болельщикам, которые сидят и смотрят соревнования у экранов телевизоров.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20170106/1114634148.html

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