18:37 7 января | КОНЬКИ

Ольга Граф: "Без российских болельщиков сегодня было бы сложнее"


Российская конькобежка Ольга Граф поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате Европы в Коломне. В сегодняшней командной гонке Граф помогла России завоевать серебро.

- Я хочу поблагодарить болельщиков, без них нам было бы сложнее сегодня, мы благодаря им бежали быстрее и быстрее. Наши болельщики очень яростно болеют, не было слышно ни тренеров, ничего. Хочется, чтобы они приходили также на чемпионаты России, на Кубки России и приезжали на соревнования болеть за нас, - цитирует "Р-Спорт" Граф. - Было небольшое у меня волнение, но я знала, что могу сохранить скорость, знала, что сделаю все, что могу. У меня была такая, знаете, боевая готовность.

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https://rsport.ria.ru/skating/20180107/1130906937.html

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