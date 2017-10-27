Ольга Фаткуллина: "Мне же не 32, чтобы думать: "Эту Олимпиаду догребаю и все"

Серебряный призер Игр в Сочи Ольга Фаткуллина подчеркнула, что не проходила целенаправленную подготовку к выступлению на дистанции 1500 м в новом сезоне. Завтра она планирует бежать ее на турнире памяти Шавырина в Коломне. Также спортсменка дала понять, что еще не думала о своей карьере после Олимпиады в Пхенчхане.

- Не сказала бы, чтобы мы делали большие объемы к "полуторке", но завтра ставлю себе задачу ее хорошо от и до пробежать, - цитирует "Р-Спорт" Фаткуллину. - Это так тяжело (смеется). Я сама перед сезоном задала вопрос - будем или нет ее бегать. Тренер, наверное, подумал: "Вот ничего себе она поработать хочет". И сказал: "Давай, беги. Отличная идея".

- О будущем после Олимпиады задумывались?

- Там посмотрим, что будет после Игр. Мне же не 32, чтобы думать: "Вот эту Олимпиаду догребаю и все". Так что там будет видно.