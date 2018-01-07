Ольга Фаткулина: "Я потеряла смысл спорта"

Российская конькобежка Ольга Фаткулина сказала, что хотела завершить сезон после чемпионата Европы в Коломне, но передумала. Ранее МОК аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Сочи, включая серебро на 500-метровке, а также пожизненно отстранил от участия в Играх. Аналогичное наказание было наложено на еще троих конькобежцев. На данное решение была подана апелляция в CAS.

На чемпионате Европы, завершившемся сегодня, Фаткулина взяла золото в командном спринте в составе сборной России, в индивидуальных гонках осталась без медалей.

- Если честно, никуда не хотела ехать после этого чемпионата Европы. Президент Союза конькобежцев России Алексей Юрьевич Кравцов и тренеры меня поддержали, сказал, что мой выбор, ехать или нет, - цитирует "Р-Спорт" Фаткулину. - Я испугалась, что я никакая здесь на чемпионате Европы. Я потеряла смысл спорта, но они меня поддержали, дали цель на будущее, и сегодня я решила, что, наверное, поеду на этап Кубка мира в Эрфурте и выступлю, а как там получится - посмотрим.

Я очень переживаю из-за результата здесь, хотела хорошо проявить себя, показать хорошие секунды, но не получилось. Это очень тяжелый сезон, тяжелее, надеюсь, не бывает. Судьба меня проверяет. Буду вспоминать этот сезон всегда - будет ли мне легко или тяжело.