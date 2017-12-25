Ольга Фаткулина: "Я не пешка и не игрушка, чтобы мной руководить"

Россиянка Ольга Фаткулина отметила, что чемпионат Европы – соревнования высокого уровня, на которых можно выступить. Спортсменка также не исключила, закончит карьеру после текущего сезона.

– Последний ли это сезон в моей карьере? А чего делать? – цитирует "Р-Спорт" Фаткулину. – Мне обидно очень, что к нам так относятся. Кто-то решает, бежать мне или нет, меня всю жизнь это напрягает. Я не пешка и не игрушка, чтобы мной руководить. По жизни с малых лет я делаю все, что хочу, с тех пор, как не стало моих родителей, я творю свою судьбу, и тут такое.

Здорово что у нас есть чемпионат Европы в Коломне, это дает энергию. Это праздник, душевное наслаждение. Даже если ты не поедешь на Олимпиаду, даже если пожизненно отстранена от Игр, даже если это последний сезон, чемпионат Европы – соревнования высокого уровня, на которых можно выступить. Есть силы, желание его бежать.

Напомним, что Фаткулина пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.