Ольга Фаткулина стала второй в гонке на 500 метров на этапе Кубка мира в Польше

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место в спринтерской гонке на 500 метров на третьем этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком.
Первой стала спортсменка из Австрии Ванесса Херцог. Она пробежала дистанцию за 37,949 секунды. Фаткулина уступила ей 0,155 секунды. Третьей стала американка Бриттани Боу.
Коньки
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Женщины
500 м
2-й забег
1. Ванесса Херцог (Австрия) - 37,949
2. Ольга Фаткулина (Россия) - 38,104
3. Бриттани Боу (США) - 38,231
4. Ангелина Голикова (Россия) - 38,353
5. Дарья Качанова (Россия) - 38,455
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