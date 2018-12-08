Ольга Фаткулина стала второй в гонке на 500 метров на этапе Кубка мира в Польше

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место в спринтерской гонке на 500 метров на третьем этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком.

Первой стала спортсменка из Австрии Ванесса Херцог. Она пробежала дистанцию за 37,949 секунды. Фаткулина уступила ей 0,155 секунды. Третьей стала американка Бриттани Боу.

Коньки

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

500 м

2-й забег

1. Ванесса Херцог (Австрия) - 37,949

2. Ольга Фаткулина (Россия) - 38,104

3. Бриттани Боу (США) - 38,231

4. Ангелина Голикова (Россия) - 38,353

5. Дарья Качанова (Россия) - 38,455