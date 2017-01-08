Ольга Фаткулина: "После доклада Макларена некоторые спортсмены перестали со мной здороваться"

Россиянка Ольга Фаткулина призналась, что осталась недовольна вторым днем чемпионата Европы в спринте, который завершился в голландском Херенвене. Фаткулина заявила, что все слухи, которые возникают вокруг ее имени в связи с докладом Ричарда Макларена, она старается пропускать мимо ушей.

– День сегодня не сложился, – цитирует "Р-Спорт" Фаткулину. – Я должна была выбегать из 38 секунд "пятисотку", но не смогла этого сделать. Понимала, что надо "шарашить" на "пятисотке" вовсю, чтобы сделать задел перед Каролиной Эрбановой. Я расстроилась, недовольство было самой собой, на 1000 м старалась выходить с мыслью, что надо хорошо все отработать, но чувствовала, что это не мой бег сейчас, не мои ощущения, которые хотела бы показать на дистанции.

Доклад Макларена? Это поспешные выводы, неприятны слухи обо мне: в принципе по жизни и здесь тоже. Я надеюсь, что все изменится и они еще пожалеют о сказанном.

Чемпионство Эрбановой? Некоторые спортсмены в связи со всеми этими скандалами перестали со мной здороваться, отворачивались, замечала от нее то, что она не здоровалась – то ли это был дух соперничества, то ли из-за скандалов. Но после того, как она выиграла, была более лояльной ко мне, она улыбалась и принимала мои поздравления, руку пожимала. Молодец.