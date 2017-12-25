Ольга Фаткулина: "На этапе Кубка мира в Калгари зрители вывешивали оскорбительные баннеры"

Россиянка Ольга Фаткулина отметила, что не знает почему ее пожизненно отстранили от Олимпиад. Спортсменка также добавила, что на этапе Кубка мира в Калгари зрители вывешивали оскорбительные баннеры на трибунах.

- На североамериканских этапах Кубка мира было еще жестче, чем в прошлом году, когда я только узнала, что нахожусь в этих списках - цитирует "Р-Спорт" Фаткулину. - Было дико все это для меня. В Канаде, когда пришла на стадион, некоторые люди вели себя жестоко, они ведь не знают всего. Меня снимали исподтишка на телефон во время разминки, ребята приходили с флагами (баннерами), на которых была всякая оскорбительная нечисть изображена. В Канаде это было. Людям сказали, что мы дисквалифицированы, и они не разбираются за что. Я знаю, дыма без огня не бывает, но почему именно я там оказалась в этих списках, мне никто не скажет. Я понимаю, что это... все.

Напомним, что Фаткулина пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.