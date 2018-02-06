Ольга Фаткулина: "Если придут за сочинской медалью, запихну им между булок"

Россиянка Ольга Фаткулина в интервью URA.ru отметила, что у нее поменялось отношение к МОК и Олимпийским играм после допингового скандала. Спортсменка также добавила, что от обиды хотела выбросить свою медаль Олимпиады-2014.

– К каким соревнованиям готовитесь после отказа МОК приглашать вас на Олимпиаду?

– Поговаривают, что наша Федерация проведет альтернативные Игры. Такие же, как Олимпиада. Пока мы не знаем, как это будет происходить. По календарю после Олимпиады у нас должен быть чемпионат мира в Китае 3-4 марта, затем в середине марта финал Кубка. И все, сезон закончен.

– Ваша медаль Олимпиады-2014 хранится дома, не хотели от нее избавиться?

– Да, она сейчас дома. Сначала от обиды хотела выбросить ее или закопать. Но потом подумала: пусть лежит – если кто-то пришел бы забирать, я бы засунула ему медаль между булок!

– Вам не кажется, что МОК делает бессмысленным спортивный суд, отказавшись приглашать вас и других российских спортсменов после победы в Лозанне?

– Международный олимпийский комитет организует и проводит Игры. Поэтому они сами решают, кого звать на свои соревнования, кого нет.

– Вы понимаете, почему произошло то, что произошло?

– Мы сами не понимали, что происходит: что в мире творится? Но мы – спортсмены, не опускаем руки, тренируемся. Жизнь же не заканчивается.

– У вас изменилось отношение к Олимпиаде и МОК после произошедшего?

– Конечно, изменилось. Много чего поменялось. И отношение к жизни, к людям. Теперь у меня другие взгляды. Произошел мини-переворот в сознании. Глаза стали смотреть шире.

– Вы на своей странице в Instagram написали, что информатор ВАДА Григорий Родченков внес вас в черный список из-за щек. Это правда или шутка?

– Это не шутка. Он вполне серьезно говорил, что ему кажется, что раз у меня такие щечки, то я употребляла некие гормоны. Что я была в сговоре с Россией по допинговой программе. Конечно, все это неправда. Мы это доказали в суде. Только ничего поменять уже не смогли.