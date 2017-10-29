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Объявлен состав мужской спринтерской группы на первые этапы Кубка мира


Тренер российских спринтеров сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев объявил состав спринтерской группы конькобежцев на первые этапы Кубка мира.

Кубок мира олимпийского сезона стартует этапом в голландском Херенвене 10-12 ноября. Ранее главный тренер сборной России Константин Полтавец сообщил, что состав команды на Игры-2018 определится в большей степени по итогам предолимпийских этапов Кубка мира.

– В мужскoй спринтерскoй группе на первые этапы Кубка мира пoедут Руслан Мурашoв, Алексей Есин, Павел Кулижникoв, Кирилл Гoлубев. За счет регионов на этапы Кубка мира поедут Артем Кузнецов и Михаил Казелин, – цитирует "Р-Спорт" Дорофеева.

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https://rsport.ria.ru/skating/20171029/1127926156.html

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