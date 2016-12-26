Николай Гуляев: "Лишение Челябинска финального этапа Кубка мира – бред"

Олимпийский чемпион-1988 Николай Гуляев возмущен лишением России права на проведение финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту. Он должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.

– Это даже комментировать не хочется, – приводят "Известия" слова Гуляева. – В моем понимании это абсолютно надуманные решения. Непонятно, с чем они связаны и чем аргументированы. Давайте тогда проводить все соревнования в Голландии, где участвовать будут только голландские конькобежцы. Полный бред, особенно на фоне того, что наших конькобежцев там упомянуты единицы. То есть о массовом характере нарушений, даже если они и были, говорить не приходится. И точно речь не может идти об организованной работе по применению допинга со стороны руководства конькобежного спорта. И после этого у Челябинска отбирают этап Кубка мира... Иначе как бредом, я это назвать не могу!