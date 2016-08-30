Назаров дисквалифицирован на два года

Самарский конькобежец Евгений Назаров дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт РУСАДА, спортсмен отстранен по решению Дисциплинарного антидопингового комитета. Срок дисквалификации – 2 года, начиная с 18 ноября 2015-го.