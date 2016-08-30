16:08 | КОНЬКИ

Назаров дисквалифицирован на два года

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Самарский конькобежец Евгений Назаров дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт РУСАДА, спортсмен отстранен по решению Дисциплинарного антидопингового комитета. Срок дисквалификации – 2 года, начиная с 18 ноября 2015-го.

Дополнительная информация

http://www.rusada.ru/press/news/informatsiya-o-diskvalifikatsii-soyuz-konkobezhtsev-rossii

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rashlim

Хоккейные болельщики зря обрадовались.

17:10

shpasic

я уж было надеялся, что хоккейного тренера)

16:41

staerswimmer23

как так то, вот русофобов плющит ведь в России государственная поддержка допинга, мы же своих не сдаем, РУСАДА же всех покрывает

16:29

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