Назаров дисквалифицирован на два года

Самарский конькобежец Евгений Назаров дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт РУСАДА, спортсмен отстранен по решению Дисциплинарного антидопингового комитета. Срок дисквалификации – 2 года, начиная с 18 ноября 2015-го.
Дополнительная информация
http://www.rusada.ru/press/news/informatsiya-o-diskvalifikatsii-soyuz-konkobezhtsev-rossii
rashlim
Хоккейные болельщики зря обрадовались.
17:10
shpasic
я уж было надеялся, что хоккейного тренера)
16:41
staerswimmer23
как так то, вот русофобов плющит ведь в России государственная поддержка допинга, мы же своих не сдаем, РУСАДА же всех покрывает
16:29