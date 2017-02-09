Наталья Воронина: "Бежала в паре с Вюст, главное было не погнаться за ней с первого круга"

Россиянка Наталья Воронина осталась довольна выступлением на чемпионате мира в корейском Канныне. На дистанции 3000 м она заняла десятое место, а победу одержала голландка Ирен Вюст.

- Я считаю, что это мой лучший старт в сезоне с учетом всех обстоятельств. Видимо, сейчас я только начинаю приходить в форму, - сказала Воронина корреспонденту агентства "Р-Спорт". - Я сегодня бежала в одной паре с Ирен Вюст, и главное было не погнаться за ней с первого круга. Если бы я это сделала, потратила бы много сил и не смогла бы потом отработать по собственному графику.