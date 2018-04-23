18:23 | КОНЬКИ

На пост главы Федерации конькобежного спорта претендуют Морозов и Орлов

Представитель Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадим Морозов и генеральный директор конькобежного центра "Коломна" Сергей Орлов подали документы на участие в выборах главы Союза конькобежцев России.  Ранее исполнительный директор СКР Ирина Слаутина заявила, что нынешний президент Алексей Кравцов снял свою кандидатуру.

- На данный момент мы имеем документы от двух кандидатов - представителя тверской федерации Вадима Морозова, а также от генерального директора конькобежного центра "Коломна" Сергея Орлова. Окончание приема заявок - вечер 24 апреля, - цитирует ТАСС Слаутину. 

Отчетно-выборный конгресс Союза конькобежцев России пройдет 25 мая.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5151372

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