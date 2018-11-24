Муштаков стал вторым на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Томакомае

Российский конькобежец Виктор Муштаков стал вторым на этапе Кубка мира в японском Томакомае на дистанции 500 метров с результатом 35,445. Первое место занял японец Тацуя Синхама – 35,203.
Павел Кулижников снялся с этого этапа из-за дискомфорта в паховых мышцах.
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Мужчины
500 м
2-й забег
1. Тацуя Синхама (Япония) – 35,203
2. Виктор Муштаков (Россия) – 35,445
3. Юма Мураками (Япония) – 35,534
4. Кай Фербей (Голландия) – 35,636
5. Ян Смекенс (Голландия) – 35,660
6. Руслан Мурашов (Россия) – 35,695
Загрузка...