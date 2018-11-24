Муштаков стал вторым на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Томакомае

Российский конькобежец Виктор Муштаков стал вторым на этапе Кубка мира в японском Томакомае на дистанции 500 метров с результатом 35,445. Первое место занял японец Тацуя Синхама – 35,203.

Павел Кулижников снялся с этого этапа из-за дискомфорта в паховых мышцах.

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Мужчины

500 м

2-й забег

1. Тацуя Синхама (Япония) – 35,203

2. Виктор Муштаков (Россия) – 35,445

3. Юма Мураками (Япония) – 35,534

4. Кай Фербей (Голландия) – 35,636

5. Ян Смекенс (Голландия) – 35,660

6. Руслан Мурашов (Россия) – 35,695