Муштаков - пятый на 500-метровке в Томакомае, Кулижников - шестой

Россиянин Виктор Муштаков занял пятое место на 500-метровке на этапе Кубка мира в Томакомае. Победу одержал Тацуя Синхама из Японии, его соотечественник Юма Мураками второй, голландец Ян Смекенс - третий.

Мировой рекордсмен на этой дистанции россиянин Павел Кулижников показал шестой результат.

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1-й забег

1. Тацуя Синхама (Япония) - 35,450

2. Юма Мураками (Япония) - 35,530

3. Ян Смекенс (Голландия) - 35,580

4. Рехеи Хага (Япония) - 35,700

5. Виктор Муштаков (Россия) - 35,770

6. Павел Кулижников (Россия) - 35,800...

18. Руслан Мурашов (Россия) - 36,170