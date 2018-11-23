Муштаков - пятый на 500-метровке в Томакомае, Кулижников - шестой

Россиянин Виктор Муштаков занял пятое место на 500-метровке на этапе Кубка мира в Томакомае. Победу одержал Тацуя Синхама из Японии, его соотечественник Юма Мураками второй, голландец Ян Смекенс - третий.
Мировой рекордсмен на этой дистанции россиянин Павел Кулижников показал шестой результат.
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1-й забег
1. Тацуя Синхама (Япония) - 35,450
2. Юма Мураками (Япония) - 35,530
3. Ян Смекенс (Голландия) - 35,580
4. Рехеи Хага (Япония) - 35,700
5. Виктор Муштаков (Россия) - 35,770
6. Павел Кулижников (Россия) - 35,800...
18. Руслан Мурашов (Россия) - 36,170
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