12:34 | КОНЬКИ

Мурашов завоевал бронзу ЧМ на 500 метрах

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Россиянин Руслан Мурашов стал третьим на дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Корее на олимпийском катке Пхенчхана-2018. 24-летний российский конькобежец уступил лишь немцу Нико Иле, преодолевшему дистанцию на 0,1 секунды быстрее, и голландцу Яну Смекенсу, опередившему Мурашова на 0,18 секунды.

Другие россияне - Артем Кузнецов и Алексей Есин - финишировали на 17-м и 19-м местах соответственно.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

500 м

1. Смекенс (Голландия) - 34,58

2. Н. Иле (Германия) - 34,66

3. МУРАШОВ (Россия) - 34,76

4. Уитмор (США) - 34,80

5. Р. Мулдер (Голландия) - 34,85

6. Хасегава (Япония) - 34,87

17. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,15

19. ЕСИН (Россия) - 35,18

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/single/2016-2017/events/1916_138_0/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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hyperion

diolym, в связи с тем, что в программу Олимпийских игр была добавлена новая дисциплина (масс-старт), конькобежный спорт стал самым медалеёмким видом спорта на Зимних Олимпиада (14 комплектов наград), и график соревнований уплотнился. Именно было решено отказаться от вторых забегов на дистанции 500 метров и вернутся к прежнему формату, который существовал до 1994 года включительно. Поскольку ЧМ - это репетиция ОИ, то тут также решили проводить соревнования по олимпийской программе.

14:48

diolym

Я вообще был уверен, что 500-ку ДВА раза бегают.

14:25

spkostak

Ребята, у нас бронза на чемпионате мира. А заголовок новости вообще ниочем!!! НУ как так можно. Эта новость должна быть в разделе главных.

13:33

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