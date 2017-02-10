Мурашов завоевал бронзу ЧМ на 500 метрах

Россиянин Руслан Мурашов стал третьим на дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Корее на олимпийском катке Пхенчхана-2018. 24-летний российский конькобежец уступил лишь немцу Нико Иле, преодолевшему дистанцию на 0,1 секунды быстрее, и голландцу Яну Смекенсу, опередившему Мурашова на 0,18 секунды.
Другие россияне - Артем Кузнецов и Алексей Есин - финишировали на 17-м и 19-м местах соответственно.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
500 м
1. Смекенс (Голландия) - 34,58
2. Н. Иле (Германия) - 34,66
3. МУРАШОВ (Россия) - 34,76
4. Уитмор (США) - 34,80
5. Р. Мулдер (Голландия) - 34,85
6. Хасегава (Япония) - 34,87
17. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,15
19. ЕСИН (Россия) - 35,18
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/single/2016-2017/events/1916_138_0/
hyperion
diolym, в связи с тем, что в программу Олимпийских игр была добавлена новая дисциплина (масс-старт), конькобежный спорт стал самым медалеёмким видом спорта на Зимних Олимпиада (14 комплектов наград), и график соревнований уплотнился. Именно было решено отказаться от вторых забегов на дистанции 500 метров и вернутся к прежнему формату, который существовал до 1994 года включительно. Поскольку ЧМ - это репетиция ОИ, то тут также решили проводить соревнования по олимпийской программе.
14:48
diolym
Я вообще был уверен, что 500-ку ДВА раза бегают.
14:25
spkostak
Ребята, у нас бронза на чемпионате мира. А заголовок новости вообще ниочем!!! НУ как так можно. Эта новость должна быть в разделе главных.
13:33