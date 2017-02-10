Мурашов завоевал бронзу ЧМ на 500 метрах

Россиянин Руслан Мурашов стал третьим на дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Корее на олимпийском катке Пхенчхана-2018. 24-летний российский конькобежец уступил лишь немцу Нико Иле, преодолевшему дистанцию на 0,1 секунды быстрее, и голландцу Яну Смекенсу, опередившему Мурашова на 0,18 секунды.

Другие россияне - Артем Кузнецов и Алексей Есин - финишировали на 17-м и 19-м местах соответственно.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

500 м

1. Смекенс (Голландия) - 34,58

2. Н. Иле (Германия) - 34,66

3. МУРАШОВ (Россия) - 34,76

4. Уитмор (США) - 34,80

5. Р. Мулдер (Голландия) - 34,85

6. Хасегава (Япония) - 34,87

17. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,15

19. ЕСИН (Россия) - 35,18