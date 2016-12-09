Мурашов выиграл забег на 500 м в Херенвене, Кулижников – шестой

Руслан Мурашов одержал победу в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене. Другой россиянин – Павел Кулижников – показал шестой результат.

Второе место занял представитель Польши Артур Вас, Митчелл Уитмор из США стал третьим.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. МУРАШОВ (Россия) - 34.50

2. Вас (Польша) - 34.79

3. Уитмор (США) - 34.81

4. Гао Тиньюй (Китай) - 34.83

5. Ким Тэ Юн (Корея) - 34.92

6. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34.93