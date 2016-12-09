Мурашов выиграл забег на 500 м в Херенвене, Кулижников – шестой

Руслан Мурашов одержал победу в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене. Другой россиянин – Павел Кулижников – показал шестой результат.
Второе место занял представитель Польши Артур Вас, Митчелл Уитмор из США стал третьим.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. МУРАШОВ (Россия) - 34.50
2. Вас (Польша) - 34.79
3. Уитмор (США) - 34.81
4. Гао Тиньюй (Китай) - 34.83
5. Ким Тэ Юн (Корея) - 34.92
6. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34.93
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2016-2017/events/1832_138_0/