Мурашов выиграл 500-метровку в Берлине и вышел в лидеры сезона

Россиянин Руслан Мурашов выиграл забег на 500 м на этапе Кубка мира в Берлине. Вторым и третьим стали голландцы Роналд Мулдер и Кай Фербей.
В общем зачете 500-метровки Мурашов вышел в лидеры, опередив соотечественника Павла Кулижникова.
Берлин (Германия)
Кубок мира
Мужчины
500 м
2-й забег
1. МУРАШОВ (Россия) - 34,81
2. Р. Мулдер (Голландия) - 34,87
3. Фербей (Голландия) - 34,98
4. Хасегава (Япония) - 35,6
5. Поутала (Финляндия) - 35,103
6. Дюбрей (Канада) - 35,104...
14. ЕСИН (Россия) - 35,27...
19. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,55
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/138_0/
rusfed 2.0
Молоток!
20:35 29 января