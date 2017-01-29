16:37 29 января | КОНЬКИ

Мурашов выиграл 500-метровку в Берлине и вышел в лидеры сезона

0
0
0
1

Россиянин Руслан Мурашов выиграл забег на 500 м на этапе Кубка мира в Берлине. Вторым и третьим стали голландцы Роналд Мулдер и Кай Фербей. 

В общем зачете 500-метровки Мурашов вышел в лидеры, опередив соотечественника Павла Кулижникова.

Берлин (Германия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

2-й забег

1. МУРАШОВ (Россия) - 34,81

2. Р. Мулдер (Голландия) - 34,87

3. Фербей (Голландия) - 34,98

4. Хасегава (Япония) - 35,6

5. Поутала (Финляндия) - 35,103

6. Дюбрей (Канада) - 35,104...

14. ЕСИН (Россия) - 35,27...

19. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,55

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/138_0/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Молоток!

20:35 29 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ