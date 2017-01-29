Мурашов выиграл 500-метровку в Берлине и вышел в лидеры сезона

Россиянин Руслан Мурашов выиграл забег на 500 м на этапе Кубка мира в Берлине. Вторым и третьим стали голландцы Роналд Мулдер и Кай Фербей.

В общем зачете 500-метровки Мурашов вышел в лидеры, опередив соотечественника Павла Кулижникова.

Берлин (Германия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

2-й забег

1. МУРАШОВ (Россия) - 34,81

2. Р. Мулдер (Голландия) - 34,87

3. Фербей (Голландия) - 34,98

4. Хасегава (Япония) - 35,6

5. Поутала (Финляндия) - 35,103

6. Дюбрей (Канада) - 35,104...

14. ЕСИН (Россия) - 35,27...

19. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,55