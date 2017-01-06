Мурашов показал второй результат в первом забеге на 500 м на чемпионате Европы

Голландец Рональд Мульдер показал первый результат в первом забеге на дистанции 500 м на чемпионате Европы в спринтерском многоборье в голландском Херенвене. Россиянин Руслан Мурашов показал второй результат. Третье место занял немец Нико Ихле (34,950).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Спринтерское многоборье

500 м. 1-й забег

1. Р. Мулдер (Голландия) – 34,87

2. МУРАШОВ (Россия) – 34,88

3. Н. Иле (Германия) – 34,95

4. Фербей (Голландия) – 34,98

5. Поутала (Финляндия) – 35,10

6. Лоренцен (Норвегия) – 35,16

7. ЕСИН (Россия) – 35,28

15. КАЗЕЛИН (Россия) – 35,86