21:52 | КОНЬКИ

Мурашов показал второй результат в первом забеге на 500 м на чемпионате Европы

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Голландец Рональд Мульдер показал первый результат в первом забеге на дистанции 500 м на чемпионате Европы в спринтерском многоборье в голландском Херенвене. Россиянин Руслан Мурашов показал второй результат. Третье место занял немец Нико Ихле (34,950).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Спринтерское многоборье

500 м. 1-й забег

1. Р. Мулдер (Голландия) – 34,87

2. МУРАШОВ (Россия) – 34,88

3. Н. Иле (Германия) – 34,95

4. Фербей (Голландия) – 34,98

5. Поутала (Финляндия) – 35,10

6. Лоренцен (Норвегия) – 35,16

7. ЕСИН (Россия) – 35,28

15. КАЗЕЛИН (Россия) – 35,86

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