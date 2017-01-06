Мурашов показал второй результат в первом забеге на 500 м на чемпионате Европы

Голландец Рональд Мульдер показал первый результат в первом забеге на дистанции 500 м на чемпионате Европы в спринтерском многоборье в голландском Херенвене. Россиянин Руслан Мурашов показал второй результат. Третье место занял немец Нико Ихле (34,950).
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Спринтерское многоборье
500 м. 1-й забег
1. Р. Мулдер (Голландия) – 34,87
2. МУРАШОВ (Россия) – 34,88
3. Н. Иле (Германия) – 34,95
4. Фербей (Голландия) – 34,98
5. Поутала (Финляндия) – 35,10
6. Лоренцен (Норвегия) – 35,16
7. ЕСИН (Россия) – 35,28
15. КАЗЕЛИН (Россия) – 35,86