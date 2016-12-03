Мурашов и Кулижников - второй и третий на 500-метровке в Астане

Россияне Руслан Мурашов и Павел Кулижников заняли второе и третье место на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 м. Победу одержал Дайдай Нтаб из Голландии.

У девушек на дистанции 1000 м лучшей стала Михо Такаги из Японии. Ольга Фаткулина финишировала четвертой, Екатерина Шихова - шестой, Екатерина Лобышева - девятой.

Астана (Казахстан)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1-й забег

1. Нтаб (Голландия) - 34,52

2. МУРАШОВ (Россия) - 34,57

3. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34,61

4. Вас (Польша) - 34,62

5. Гао Тиньюй (Китай) - 34,72

6. Хасегава (Япония) - 34,78

Женщины

1000 м

1. М. Такаги (Япония) - 1.15,25

2. Тер Морс (Голландия) - 1.15,36

3. Ленстра (Голландия) - 1.15,82

4. ФАТКУЛИНА (Россия) - 1.16,31

5. Го (Япония) - 1.16,33

6. ШИХОВА (Россия) - 1.16,37...

9. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.16,64