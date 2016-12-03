Мурашов и Кулижников - второй и третий на 500-метровке в Астане

Россияне Руслан Мурашов и Павел Кулижников заняли второе и третье место на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 м. Победу одержал Дайдай Нтаб из Голландии.
У девушек на дистанции 1000 м лучшей стала Михо Такаги из Японии. Ольга Фаткулина финишировала четвертой, Екатерина Шихова - шестой, Екатерина Лобышева - девятой.
Астана (Казахстан)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1-й забег
1. Нтаб (Голландия) - 34,52
2. МУРАШОВ (Россия) - 34,57
3. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34,61
4. Вас (Польша) - 34,62
5. Гао Тиньюй (Китай) - 34,72
6. Хасегава (Япония) - 34,78
Женщины
1000 м
1. М. Такаги (Япония) - 1.15,25
2. Тер Морс (Голландия) - 1.15,36
3. Ленстра (Голландия) - 1.15,82
4. ФАТКУЛИНА (Россия) - 1.16,31
5. Го (Япония) - 1.16,33
6. ШИХОВА (Россия) - 1.16,37...
9. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.16,64