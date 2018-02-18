МОК прокомментировал информацию о конькобежном договорняке на Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал информацию о том, что голландский тренер сборной Франции Йилерт Анема пытался организовать договорняк в командной гонке на Олимпийских играх в Сочи. Отмечается, что национальный комитет Голландии принял соответствующие санкции на тот момент времени.

​Анема, который тогда был тренером французов в командной гонке, а также тренером чемпиона Игр-2014 голландца Йоррита Бергсмы, предлагал голландским конькобежцам в очной встрече в командной гонке не бежать слишком быстро. Как сообщали СМИ, Анема гарантировал: если голландский конькобежец в командной гонке упадет, лидер сборной Франции Алексис Контен упадет тоже.

– После обмена информацией между национальным олимпийским комитетом Голландии и главным директором по этике МОК, было подтверждено, что во время Игр в Сочи голландский тренер, также тренирующий французскую команду, обратился с такого рода просьбой к техническому директору голландской сборной, – приводит "РИА Новости" сообщение пресс-службы МОК. – Об этой идее был уведомлен глава делегации сборной Голландии, и эта идея была отвергнута. Во время соревнований не было никаких манипуляций. В марте, после Игр тренер получил письменное предупреждение от президента и генерального секретаря НОК Голландиии.

Процедура, которую провел НОК Голландии и санкции, примененные им, полностью соответствовали правилам и процедурам МОК, действующим на тот момент времени.