Лоллобриджида выиграла масс-старт на чемпионате Европы, Россия впервые осталась без медали

Итальянка Франческа Лоллобриджида завоевала золото чемпионата Европы в масс-старте. Второй стала ее соотечественница Франческа Беттроне, третьей - Франческа Герцог из Австрии. Лучшая из россиянок - Виктория Филюшкина - заняла седьмое место.
Отметим, что это первый старт из прошедших 13, в которых россияне остались без медалей. Перед последней гонкой у россиян 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды.
Коломна (Россия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины
Масс-старт
1. Лоллобриджида (Италия)
2. Беттроне (Италия)
3. Герцог (Австрия)
4. Уриг (Германия)
5. ван дер Вейден (Голландия)
6. Чищон (Польша)
7. ФИЛЮШКИНА (Россия)
Джин_SM(v3)
Джина - тётка отца Франчески
20:14 7 января
Джин_SM(v3)
Так родственница или нет?
20:12 7 января
NF
Было бы забавно, если бы оказалась сама Джина...
19:20 7 января
achuburov
лоллобриджида-это прям из детства что-то
19:11 7 января
rusfed 2.0
Эта Лоллобриджида - родственница той самой, кстати )
19:11 7 января