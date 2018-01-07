Лоллобриджида выиграла масс-старт на чемпионате Европы, Россия впервые осталась без медали

Итальянка Франческа Лоллобриджида завоевала золото чемпионата Европы в масс-старте. Второй стала ее соотечественница Франческа Беттроне, третьей - Франческа Герцог из Австрии. Лучшая из россиянок - Виктория Филюшкина - заняла седьмое место.

Отметим, что это первый старт из прошедших 13, в которых россияне остались без медалей. Перед последней гонкой у россиян 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

Масс-старт

1. Лоллобриджида (Италия)

2. Беттроне (Италия)

3. Герцог (Австрия)

4. Уриг (Германия)

5. ван дер Вейден (Голландия)

6. Чищон (Польша)

7. ФИЛЮШКИНА (Россия)