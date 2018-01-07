19:08 7 января | КОНЬКИ

Лоллобриджида выиграла масс-старт на чемпионате Европы, Россия впервые осталась без медали

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Итальянка Франческа Лоллобриджида завоевала золото чемпионата Европы в масс-старте. Второй стала ее соотечественница Франческа Беттроне, третьей - Франческа Герцог из Австрии. Лучшая из россиянок - Виктория Филюшкина - заняла седьмое место.

Отметим, что это первый старт из прошедших 13, в которых россияне остались без медалей. Перед последней гонкой у россиян 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

Масс-старт

1. Лоллобриджида (Италия)

2. Беттроне (Италия)

3. Герцог (Австрия)

4. Уриг (Германия)

5. ван дер Вейден (Голландия)

6. Чищон (Польша)

7. ФИЛЮШКИНА (Россия)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Джин_SM(v3)

Джина - тётка отца Франчески

20:14 7 января

Джин_SM(v3)

Так родственница или нет?

20:12 7 января

NF

Было бы забавно, если бы оказалась сама Джина...

19:20 7 января

achuburov

лоллобриджида-это прям из детства что-то

19:11 7 января

rusfed 2.0

Эта Лоллобриджида - родственница той самой, кстати )

19:11 7 января