Лобышева примет решение о возобновлении карьеры в мае

Двукратный олимпийский призер Екатерина Лобышева пример решение о продолжении карьеры в мае этого года. 32-летняя конькобежка, бравшая бронзу в командных гонках на Играх-2006 и 2014, пропускает текущий сезон и не выступит на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

- Вопрос о моей карьере пока остается открытым, все будет зависеть от многих факторов, - цитирует ТАСС Лобышеву. - Ключевым из них является семейный фактор, потому что мне нужно будет понять, с кем оставлять дочку, если начинать полноценно готовиться к следующему четырехлетнему циклу. Думаю, что в мае уже все будет понятно.