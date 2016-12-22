Лидия Скобликова: "Отбирать этап Кубка мира у Челябинска - преступление"

Шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова назвала перенос финального этапа Кубка мира из Челябинска преступлением перед видом спорта и его болельщиками. О месте проведения этапа будет объявлено позже.

– Это очередная глупость, вред конькобежному спорту, вот и все, – приводит "Р-Спорт" слова Скобликовой. – Никаких абсолютно замечаний никогда к проведению у нас турниров не было, всегда все команды мы прекрасно принимали, все было на очень и очень высоком уровне. Я как участница трех Олимпиад считаю, что это просто политический заказ. Во-первых, наш город, наша область любит конькобежный спорт, отобрать этап – это просто преступление.

Наш город всегда был одним из центров развития конькобежного спорта, и об этом все знают. Есть, конечно, другие площадки – катки в Голландии, Норвегии... Но совесть надо иметь!

Если кто-то где-то попался – тех и наказывайте. Не надо наказывать страну, город, область и болельщиков, у нас ведь в городе так любят конькобежный спорт.