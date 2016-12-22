Лидия Скобликова: "Не считаю Макларена за человека!"

Шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова критично отозвалась о решении отобрать у России финальный этап Кубка мира, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.

– Все, что сейчас происходит вокруг спортивных событий России, – политический заказ, – сказала Скобликова. – Непонятно, почему у нас отобрали финал Кубка мира–2017, ведь не назван ни один конькобежец, который был бы пойман на употреблении допинга. Как так можно? Ведь люди готовятся.

Болельщики ждут не дождутся этих соревнований. Неужели международная федерация не понимает, что таким решением лишает возможности увидеть интересный чемпионат миллионы людей. Ведь ни одна фамилия не озвучена… Разве это правильно? Я не считаю Макларена за человека! Могут ли отобрать чемпионат мира–2021? Конечно. Теперь можно все! (Любовь КОНЯЕВА)