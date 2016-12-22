Лидия Скобликова: "Не считаю Макларена за человека!"

Шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова критично отозвалась о решении отобрать у России финальный этап Кубка мира, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.
– Все, что сейчас происходит вокруг спортивных событий России, – политический заказ, – сказала Скобликова. – Непонятно, почему у нас отобрали финал Кубка мира–2017, ведь не назван ни один конькобежец, который был бы пойман на употреблении допинга. Как так можно? Ведь люди готовятся.
Болельщики ждут не дождутся этих соревнований. Неужели международная федерация не понимает, что таким решением лишает возможности увидеть интересный чемпионат миллионы людей. Ведь ни одна фамилия не озвучена… Разве это правильно? Я не считаю Макларена за человека! Могут ли отобрать чемпионат мира–2021? Конечно. Теперь можно все! (Любовь КОНЯЕВА)
Пух
Лидия Павловна правильно говорит, это заказушник "независимый", его самого надо проверить, кто платил , чем платили, в какой валюте?
00:30
Andersen32
А макларен считает, что Скобликова выиграла шесть раз с помощью допинга и просто по не досмотру родченкова не попала в список макларена. И лучше не перечить им, мутко и колобков уже согласились и Вам лучше промолчать, а то могут всплыть Ваши пробы с ОИ-64.
00:08
Max2015
как же кликушуствуют асе не пойманные в своё время "чемпионы" - любо дорого посмотреть!
00:04
честный человечишко
мобильный ушлёпыш, кто ты такой, что бы оскорблять достойнейших людей? М-да... Пшёл вон... P.S. Макларен - лживый сукин сын. И даже он сам знает об этом.
23:02 22 декабря
mobile_actor
Н-да. Когда человек практически все юношеские и молодые годы тренирует ноги, сердце и легкие, чтобы быстро бегать на коньках, мозг, как орган оставшийся без надобности и без тренировки учебой, не развивается.
22:49 22 декабря