Лаленкова и Шихова заняли 4-е и 5-е места в гонке на 1500 метров на этапе Кубка мира в Польше

Российские конькобежки Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова заняли четвертое и пятое места соответственно в гонке на 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в польском Томашув-Мазовецком.
Еще одна россиянка Елена Сохрякова заняла 18-ю строчку. Первой финишировала японка Михо Тагаки. Второй гонку закончила Ирен Вюрст из Голландии, а третье место заняла американка Бриттани Боу.
Коньки
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Женщины
1 500 м
1. Михо Такаги (Япония) - 1.57,325
2. Ирен Вюст (Голландия) - 1.58,218
3. Бриттани Боу (США) - 1.58,254
4. Евгения Лаленкова (Россия) - 1.59,431
5. Екатерина Шихова (Россия) - 1.59,522
6. Франческа Лоллобриджида (Италия) - 1.59,595
18. Елена Сохрякова (Россия) - 2.02,606
Третий этап Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашув-Мазовецком проходит с 7 по 9 декабря. Ранее на нем россиянин Денис Юсков выиграл забег на 1500 метров среди мужчин.