Лаленкова и Шихова заняли 4-е и 5-е места в гонке на 1500 метров на этапе Кубка мира в Польше

Российские конькобежки Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова заняли четвертое и пятое места соответственно в гонке на 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в польском Томашув-Мазовецком.

Еще одна россиянка Елена Сохрякова заняла 18-ю строчку. Первой финишировала японка Михо Тагаки. Второй гонку закончила Ирен Вюрст из Голландии, а третье место заняла американка Бриттани Боу.

Коньки

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

1 500 м

1. Михо Такаги (Япония) - 1.57,325

2. Ирен Вюст (Голландия) - 1.58,218

3. Бриттани Боу (США) - 1.58,254

4. Евгения Лаленкова (Россия) - 1.59,431

5. Екатерина Шихова (Россия) - 1.59,522

6. Франческа Лоллобриджида (Италия) - 1.59,595

18. Елена Сохрякова (Россия) - 2.02,606

Третий этап Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашув-Мазовецком проходит с 7 по 9 декабря. Ранее на нем россиянин Денис Юсков выиграл забег на 1500 метров среди мужчин.