Кузнецов – шестой на этапе Кубка мира в Эрфурте

Норвежец Хавард Лорентцен стал первым на Кубке мира в Эрфурте на дистанции 500 метров. Вторым стал голландец Ян Смикенс, третьим – канадец Алекс Буавер-Лакруа.
Россиянин Артем Кузнецов – шестой. Напомним, что рекордсмен мира Павел Кулижников после победы на "пятисотке" в пятницу пропускает следующие старты, чтобы не усугубить травму паха.
Эрфурт (Германия)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Лоренцен (Норвегия) – 34,85
2. Смекенс (Голландия) – 34,95
3. Буавер-Лакруа (Канада) – 35,00
4. М. Мулдер (Голландия) – 35,01
5. Н. Иле (Германия) – 35,051
6. КУЗНЕЦОВ (Россия) – 35,054...
14. МУРАШОВ (Россия) – 35,40