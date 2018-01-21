Кузнецов – шестой на этапе Кубка мира в Эрфурте

Норвежец Хавард Лорентцен стал первым на Кубке мира в Эрфурте на дистанции 500 метров. Вторым стал голландец Ян Смикенс, третьим – канадец Алекс Буавер-Лакруа.

Россиянин Артем Кузнецов – шестой. Напомним, что рекордсмен мира Павел Кулижников после победы на "пятисотке" в пятницу пропускает следующие старты, чтобы не усугубить травму паха.

Эрфурт (Германия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Лоренцен (Норвегия) – 34,85

2. Смекенс (Голландия) – 34,95

3. Буавер-Лакруа (Канада) – 35,00

4. М. Мулдер (Голландия) – 35,01

5. Н. Иле (Германия) – 35,051

6. КУЗНЕЦОВ (Россия) – 35,054...

14. МУРАШОВ (Россия) – 35,40