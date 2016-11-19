Кулижников завоевал бронзу на дистанции 1000 м в Нагано

Голландец Кьелд Нейс выиграл финальный забег на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мриа-2016/17 в Нагано. Вторым стал еще один представитель Голландии Кай Фербий.
Россиянин Павел Кулижников завоевал бронзу, отстав от Нейса на 0,34 секунды. Еще один наш соотечественник Алексей Есин финишировал на 15-м месте, Кирилл Голубев стал 18-м.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Мужчины
1000 м
1. Нейс (Голландия) - 1.08,46
2. Фербей (Голландия) - 1.08,58
3. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 1.08,80
4. Мантия (США) - 1.08,92
5. Н. Иле (Германия) - 1.08,96
6. Де Этр (Канада) - 1.09,33
15. ЕСИН (Россия) - 1.09,89