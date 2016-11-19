Кулижников завоевал бронзу на дистанции 1000 м в Нагано

Голландец Кьелд Нейс выиграл финальный забег на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мриа-2016/17 в Нагано. Вторым стал еще один представитель Голландии Кай Фербий.

Россиянин Павел Кулижников завоевал бронзу, отстав от Нейса на 0,34 секунды. Еще один наш соотечественник Алексей Есин финишировал на 15-м месте, Кирилл Голубев стал 18-м.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1000 м

1. Нейс (Голландия) - 1.08,46

2. Фербей (Голландия) - 1.08,58

3. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 1.08,80

4. Мантия (США) - 1.08,92

5. Н. Иле (Германия) - 1.08,96

6. Де Этр (Канада) - 1.09,33

15. ЕСИН (Россия) - 1.09,89