10:49 | КОНЬКИ

Кулижников, Юсков и Фаткулина - в составе сборной России на этап Кубка мира в Херенвене

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В состав сборной России на четвертый этап Кубка мира в Херенвене войдут все лидеры команды, сообщает "Р-Спорт". Соревнования в Голландии пройдут с 9 по 11 декабря, они будут последними перед перерывом на национальные чемпионаты.

В состав российской команды вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Артем Кузнецов, Михаил Казелин, Ольга Фаткулина, Надежда Асеева, Ангелина Голикова, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Данила Семериков, Александр Румянцев, Юлия Скокова, Ольга Граф, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Евгений Серяев, Екатерина Лобышева, Анна Юракова, Кирилл Голубев.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161205/1113256823.html

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