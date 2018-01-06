Кулижников взял золото чемпионата Европы на дистанции 1000 метров, Юсков - второй

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл золотую медаль чемпионата Европы на дистанции 1000 метров в Коломне. Он показал результат 1 минута 08,84 секунды.
Вторым стал еще один россиянин Денис Юсков. Третье место занял немец Нико Иле.
Напомним, что в пятницу Юсков стал победителем на дистанции 1500 м, а Кулижников взял бронзу на дистанции 500 м.
Коломна (Россия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
1 000 м
1. КУЛИЖНИКОВ (Россия) – 1.08,84
2. ЮСКОВ (Россия) – 1.08,92
3. Н. Иле (Германия) – 1.08,95
4. Крол (Голландия) – 1.09,28
5. Поутала (Финляндия) – 1.09,41
6. ЕСИН (Россия) – 1.09,72
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Заключительная агония???? Перед ""мимо О.И." звёздных наркош????
18:29 6 января
Сталин И В 1945
Поздравления мужикам! Россия рулит!
17:55 6 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вместо быдлатлона лучше бы по Мачте коньки показали.
17:25 6 января
ЗА Россию!
Иегуда-чмошник,чего первым не отписался?Мразь. Красавцы мужики,так держать!
16:55 6 января
shpasic
на классе.))
16:50 6 января
rusfed 2.0
Это хорошо, что они всех рвут: тем тяжелее будет МОК отстранять от Кореи звездных спортсменов. Удивил Вервей. Но, видимо, у него (да и у всех голландцев) это плановый спад формы
16:34 6 января