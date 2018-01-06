Кулижников взял золото чемпионата Европы на дистанции 1000 метров, Юсков - второй

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл золотую медаль чемпионата Европы на дистанции 1000 метров в Коломне. Он показал результат 1 минута 08,84 секунды.

Вторым стал еще один россиянин Денис Юсков. Третье место занял немец Нико Иле.

Напомним, что в пятницу Юсков стал победителем на дистанции 1500 м, а Кулижников взял бронзу на дистанции 500 м.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

1 000 м

1. КУЛИЖНИКОВ (Россия) – 1.08,84

2. ЮСКОВ (Россия) – 1.08,92

3. Н. Иле (Германия) – 1.08,95

4. Крол (Голландия) – 1.09,28

5. Поутала (Финляндия) – 1.09,41

6. ЕСИН (Россия) – 1.09,72