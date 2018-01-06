16:29 6 января | КОНЬКИ

Кулижников взял золото чемпионата Европы на дистанции 1000 метров, Юсков - второй

Павел КУЛИЖНИКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Павел КУЛИЖНИКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл золотую медаль чемпионата Европы на дистанции 1000 метров в Коломне. Он показал результат 1 минута 08,84 секунды.

Вторым стал еще один россиянин Денис Юсков. Третье место занял немец Нико Иле.

Напомним, что в пятницу Юсков стал победителем на дистанции 1500 м, а Кулижников взял бронзу на дистанции 500 м.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

1 000 м

1. КУЛИЖНИКОВ (Россия) – 1.08,84

2. ЮСКОВ (Россия) – 1.08,92

3. Н. Иле (Германия) – 1.08,95

4. Крол (Голландия) – 1.09,28

5. Поутала (Финляндия) – 1.09,41

6. ЕСИН (Россия) – 1.09,72

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Заключительная агония???? Перед ""мимо О.И." звёздных наркош????

18:29 6 января

Сталин И В 1945

Поздравления мужикам! Россия рулит!

17:55 6 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вместо быдлатлона лучше бы по Мачте коньки показали.

17:25 6 января

ЗА Россию!

Иегуда-чмошник,чего первым не отписался?Мразь. Красавцы мужики,так держать!

16:55 6 января

shpasic

на классе.))

16:50 6 января

rusfed 2.0

Это хорошо, что они всех рвут: тем тяжелее будет МОК отстранять от Кореи звездных спортсменов. Удивил Вервей. Но, видимо, у него (да и у всех голландцев) это плановый спад формы

16:34 6 января