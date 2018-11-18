Кулижников выиграл этап Кубка мира в Обихиро на дистанции 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников стал первым на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в японском Обихиро с результатом 1.07,858. Ранее на этом же этапе Кулижников побеждал на 500-метровке.
Обихиро (Япония)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,858
2. Кьелд Нейс (Голландия) – 1.08,392
3. Томас Крол (Голландия) – 1.08,623
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.08,803
5. Кай Фербей (Голландия) – 1.08,911
6. Йоэль Дафтер (Германия) – 1.09,410…
9. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,687…
16. Денис Юсков (Россия) – 1.09,932
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