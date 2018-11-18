Кулижников выиграл этап Кубка мира в Обихиро на дистанции 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников стал первым на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в японском Обихиро с результатом 1.07,858. Ранее на этом же этапе Кулижников побеждал на 500-метровке.

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,858

2. Кьелд Нейс (Голландия) – 1.08,392

3. Томас Крол (Голландия) – 1.08,623

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.08,803

5. Кай Фербей (Голландия) – 1.08,911

6. Йоэль Дафтер (Германия) – 1.09,410…

9. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,687…

16. Денис Юсков (Россия) – 1.09,932