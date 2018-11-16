Кулижников стал вторым на дистанции 500 метров на Кубке мира

Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в первом забеге на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Обихиро (Япония). Он преодолел дистанцию за 34,777 секунды.
Первый стал норвежец Ховард Лоренцен - 34,732. На третьем месте японец Тацуя Синхама (34,871). Россияне Руслан Мурашов и Виктор Муштаков заняли, соответственно, четвертое и 16-е место.
Конькобежный спорт
Обихиро (Япония)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1-й забег
1. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,732
2. Павел Кулижников (Россия) - 34,777
3. Тацуя Синхама (Япония) - 34,871
4. Руслан Мурашов (Россия) - 34,995
5. Нико Иле (Германия) - 35,049
5. Лоран Дюбрей (Канада) - 35,049...
16. Виктор Муштаков (Россия) - 35,322
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