Кулижников стал вторым на дистанции 500 метров на Кубке мира

Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в первом забеге на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Обихиро (Япония). Он преодолел дистанцию за 34,777 секунды.

Первый стал норвежец Ховард Лоренцен - 34,732. На третьем месте японец Тацуя Синхама (34,871). Россияне Руслан Мурашов и Виктор Муштаков заняли, соответственно, четвертое и 16-е место.

Конькобежный спорт

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1-й забег

1. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,732

2. Павел Кулижников (Россия) - 34,777

3. Тацуя Синхама (Япония) - 34,871

4. Руслан Мурашов (Россия) - 34,995

5. Нико Иле (Германия) - 35,049

5. Лоран Дюбрей (Канада) - 35,049...

16. Виктор Муштаков (Россия) - 35,322