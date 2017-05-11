Кулижников проводит первый сбор с командой по подготовке к Олимпиаде

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте россиянин Павел Кулижников на сборе на Мальорке тренируется вместе с командой.

Кулижников пропустил ключевую часть предолимпийского сезона, к которой не успел полностью восстановиться от травмы. Он тренировался индивидуально, пока российские конькобежцы заканчивали сезон без него.

- У нас все в порядке, все ребята в сборе, все тренируются. Павел на сборе, готовится к сезону с командой, мы, конечно, пока индивидуально подходим к его нагрузке, - цитирует "Р-Спорт" тренер спринтерской группы сборной России по конькобежному спорту Дмитрия Дорофеева. - Атмосфера рабочая, мотивация хорошая, погода тоже. Все идет по плану.