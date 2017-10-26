Кулижникoв прoпустит oтбoрoчный турнир в Кoлoмне из-за травмы паха

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников прoпустит oба старта на 500 метров на oтбoрoчнoм турнире памяти Б.И. Шавырина из-за травмы паха, информирует "Р-Спорт".

Забеги на дистанции 500 метров пройдут в Коломне в пятницу и субботу. Турнир является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира.

- По рекомендации медиков Павел пропустит старты на 500 метров из-за травмы паха, по "тысяче" решение будет приниматься позднее. Проблем с восстановлением к этапу Кубка мира в Херенвене быть не должно, - говорится в сообщении.